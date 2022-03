Juventus, Dybala si è “stufato” | Tradimento sempre più vicino

Juventus, una situazione ormai molto poco chiara, pertanto ecco quale potrebbe essere il futuro dell’attaccante argentino.

Juventus, la dirigenza ha rimandato l’incontro dopo la Coppa, per ora la priorità è il passaggio ai quarti di finale della Champions League, concentrandosi dunque sul presente. Una situazione spinosa per la Joya che a questo punto, insieme al suo agente Antun, sta iniziando a guardarsi intorno.

Tane infatti potrebbero essere le offerte interessanti per Dybala iniziando e guardando soprattutto all’estero. In prima linea potrebbe esserci proprio l’Atletico di Simeone e sempre in Spagna anche il Barcellona, che vedrebbe nella Joya le caratteristiche ideali.

Juventus, Dybala ai saluti | L’estero chiama

Ma come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ la situazione potrebbe sbloccarsi anche in Inghilterra, laddove il Tottenham di Conte potrebbe ridargli quella linfa persa proprio in questi ultimi periodi anche a causa dei tantissimi infortuni stagionali che ne hanno, drasticamente, limitato il minutaggio.

Ma sempre dall’Inghilterra potrebbe farsi avanti un’altra suggestiva dimensione per la Joya, stiamo parlando del Manchester City di Pep Guardiola sempre a caccia di un attaccante al posto di Jesus. Insomma, le offerte non mancherebbero ma per ora manca solo l’intesa sul rinnovo con la società bianconera, che a questo punto sembra sempre più lontana. Non ci resta che aspettare.