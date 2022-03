Sampdoria-Juventus probabili formazioni | Ultimi dubbi di Allegri

Si avvicina il momento del ritorno in campo per la Juventus di Allegri che questo pomeriggio sarà ospite della Sampdoria.

I blucerchiati non stanno vivendo un momento felice, lo testimoniano i risultati arrivati nelle ultime uscite. Ma la Juventus è apparsa stanca e dovrà essere brava a gestire le sue energie se vorrà conquistare l’ennesimo risultato positivo di questo 2022. Una trasferta dunque da prendere con le pinze e da affrontare con la massima concentrazione.

Mister Allegri si trova costretto a dover fare i conti con una lunga lista di assenti. L’infermeria ancora non si è svuotata. Sono stati recuperati De Sciglio e Alex Sandro, ma non ci sono Dybala, Chiellini e Bonucci nell’elenco dei convocati. Sono out per infortunio anche Zakaria e i lungodegenti McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Scelte dunque se non obbligate quasi per l’allenatore.

In difesa Danilo agirà a destra, con Rugani centrale al fianco di de Ligt e Pellegrini titolare a sinistra. Alex Sandro non al meglio non sarà rischiato e partirà dalla panchina. Probabile centrocampo a quattro con Cuadrado a destra che avrà facoltà di spingere, ci sarà Arthur con Locatelli e Rabiot. In attacco potrebbe esserci la vera novità della giornata. Vlahovic infatti potrebbe rimanere fuori e tirare un po’ il fiato in vista della Champions League. Al fianco di Morata dunque probabile spazio per Kean dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Allegri: novità in attacco?

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Caputo, Quagliarella.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Kean, Morata.