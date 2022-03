Calciomercato, ritorno immediato: via libera Juventus

Calciomercato Juventus, il laterale tornerà dal prestito e ciò rappresenterebbe la possibilità di acquisto da parte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri ritorna ‘all’ovile’ blues. Il laterale italiano finito in prestito in Francia al Lione, ritornerà in quel di Londra a fine stagione. Ciò potrebbe rappresentare un grande vantaggio per la Juventus che sta cercando un giocatore proprio con quelle caratteristiche.

Come scrive ‘Sebastian Denis di footmercato.net’ Emerson Palmieri ritornerà dal prestito in Francia, già lo stesso club francese, il Lione, è alla ricerca del suo sostituto. Ciò, stando alle ultime indiscrezioni, rappresenterebbe un grande vantaggio per la Juventus che starebbe, appunto, cercando un laterale con le caratteristiche di Emerson Palmieri. Proprio l’italo-brasiliano già in passato fu uno dei nomi più gettonati proprio per diventare un nuovo giocatore della Juventus.

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere per Palmieri | Addio immediato

Dopo l’esperienza in Ligue 1 il giocatore potrebbe ritornare in Serie A. La Juventus sarebbe la squadra ideale per permettere un ulteriore salto di qualità al giocatore che già in passato aveva calcato il terreno del campionato italiano con la maglia della Roma.

Un acquisto sia di necessità ma anche e soprattutto di qualità, non è un caso che Palmieri sia uno degli azzurri protagonisti della vittoria dell’europeo. Pertanto, oltre a conoscere molti dei compagni bianconeri della nazionale, sarebbe, anche, l’ideale per essere parte dell’idea tattica di Allegri. Staremmo a vedere se il Chelsea non avrà grosse pretese per lui ma è possibile, data la situazione, che il tutto venga facilitato.