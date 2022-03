Calciomercato Juventus, sogno Salah | Tripla pista in mediana

Calciomercato Juventus, dopo l’addio di Dybala, i bianconeri sognano un grande colpo in attacco e a centrocampo.

Calciomercato Juventus, Dybala alla fine ha lasciato. La società, come detto dallo stesso Arrivabene, non lo riteneva più il centro del progetto e allora di comune accordo si è deciso di non rinnovare il contratto della Joya. Adesso la società bianconera valuterà nuovi innesti in attacco. Si è parlato, sul ‘Corriere della Sera’ di una suggestione davvero importante in fase offensiva.

La suggestione porta proprio il nome di Mohamed Salah. Un talento purissimo che potrebbe decidere di lasciare il Liverpool ed eventualmente tornare in Italia, campionato dove ha già giocato prima con la Fiorentina e poi con la maglia della Roma. Ma l’altro grande obiettivo dei bianconeri è a centrocampo, anzi, si potrebbe dire che è l’obiettivo prioritario.

Calciomercato Juventus, dai grandi nomi in mediana fino a Salah | La “nuova” rosa di Allegri

In mediana si sogna in grandissimo. Da Pogba, beniamino e obiettivo numero anche per i tifosi, fino al più assicurato Jorginho, assicurato nel senso di caratteristiche tecniche. A questa Juventus serve un regista e chi più dell’italiano potrebbe reincarnarne il profilo ideale. Inoltre Jorginho compagno di nazionale di tanti bianconeri, ed ex giocatore del Napoli, conosce alla perfezione il campionato italiano dove già in passato fece differenza.

Ma tra i due possibili acquisti c’è anche il terzo non meno scontato e altrettanto qualitativo. Stiamo parlando, ovviamente, di Sergej Milinkovic-Savic. Un’altra certezza che vista l’attuale situazione alla Lazio potrebbe decidersi di cambiare maglia a fine stagione: proprio i bianconeri figurano in pole per l’acquisto.