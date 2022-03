Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto il nuovo “10”: arriva in estate

Calciomercato Juventus, il nuovo 10 bianconero in attacco potrebbe essere di nazionalità italiana, ecco chi.

Calciomercato Juventus, ieri la notizia dell’addio di Paulo Dybala. Le parti non si sono trovate e, alla fine, Paulo Dybala non sarà più un giocatore bianconero nella prossima stagione. Un addio che si sentiva da tempo ma che ieri ne ha avuto la conferma definitiva. Adesso la dirigenza guarda avanti e a nuovi obiettivi in attacco. Stando infatti a ‘Tuttosport’ il nuovo numero 10 potrebbe essere totalmente italiano.

La Juventus ha intenzione di prendere un giocatore italiano. Il profilo ideale e quello più vicino ad essere parte del progetto bianconero nella prossima stagione è, certamente, Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, si punta al made in Italy | Da Zaniolo fino a Raspadori

Stipendio non alto e con un contratto in scadenza nel 2024, numero 10 o no, Zaniolo continua ad essere un obiettivo decisamente concreto in casa bianconera. Ma l’altro nome che, invece, corrisponde idealmente a tutti i requisiti del fantasista offensivo potrebbe essere proprio Giacomo Raspadori del Sassuolo.

Lui fresco di rinnovo con il club emiliano e potenziale crack del calcio italiano, non è un caso che sia parte attiva del progetto nazionale guidato dal ct Roberto Mancini. Raspadori potrebbe rappresentare un occasione importante per i bianconeri. Lo stesso Carnevali non ha escluso la possibilità di vederlo un giorno alla Juventus e allora proprio la dirigenza ci pensa e lo fa seriamente. Due profili certificati e già pienamente attivi nel calcio italiano. La Juventus prende forma sempre di più e il cosiddetto nuovo ciclo avrà un ennesimo upgrade nella prossima stagione, laddove si punterà, di nuovo, ai vertici massimi.