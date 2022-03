Calciomercato Juventus, il Milan rompe gli indugi | 10 milioni e Cherubini KO

Calciomercato Juventus, il Milan rompe gli indugi per il centrocampista. Maldini pronto all’offerta di 10 milioni di euro. Cherubini va ko

Cerca di giocare d’anticipo Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan. Sul piatto una buona offerta e soprattutto un altro anno in prestito. Insomma, secondo Sportitalia, ci sono buone possibilità che l’affare possa realmente andare in porto. La pista rimane caldissima soprattutto a queste condizioni.

Il nome è quello di Asllani, centrocampista dell’Empoli, 20 anni, sul quale secondo la testata diretta da Michele Criscitiello, ci sarebbero molti club della massima serie. L’età, e soprattutto i margini di miglioramento che ci sono in maniera evidente, avrebbero spinto molte società a fare dei sondaggi. Ma l’interesse del Milan è assai importante, soprattutto perché piace e non poco a Paolo Maldini, che con l’Empoli nel corso degli ultimi anni ha chiuso anche degli affari decisamente importanti e che potrebbero portare ad una fumata bianca anche rispetto a questa operazione.

Calciomercato Juventus, il Milan brucia tutti

Insomma, il Milan avrebbe bruciato tutti nella corsa al centrocampista albanese che in questa stagione ha collezionato la bellezza di 15 presenze in Serie A lanciato da Andreazzoli, uno che di problemi non ne ha nel lanciare nella mischia i giovani. Asllani è un profilo completo, un mediano con buona qualità e che potrebbe crescere in maniera esponenziale nei prossimi anni. Una situazione che avrebbe spinto la società rossonera a presentare un’offerta importante.

Ma è soprattutto, come spiegato prima, il fatto che Maldini lo potrebbe lasciare un’altra stagione in prestito all’Empoli, per farlo crescere, a spingere i toscani ad accettare questa soluzione. Vedremo gli sviluppi nelle prossime settimane, ma l’ostacolo maggiore il Milan sembra averlo superato.