Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: il verdetto è senza appello

Calciomercato Juventus, ritorno Pogba: secondo le quote il verdetto ci sarebbe già: i bianconeri in corsa, ma c’è una squadra favorita

L’addio alla fine della stagione al Manchester United è quasi certo. Il rinnovo con i Red Devils non ci sarà e allora Paul Pogba fa sognare i tifosi, non solo quelli bianconeri. Sono molti i club che hanno fatto un sondaggio e che hanno messo nel mirino il centrocampista francese che firmerà a parametro zero. Ma tra questi però non ci sarebbe il Real Madrid, un problema in meno per Cherubini.

Che però ovviamente si deve guardare dalle altre pretendenti, una su tutte il Psg, soprattutto in vista di un possibile approdo di Zinedine Zidane sulla panchina dei francesi. Sarà proprio la squadra parigina la principale concorrente di Cherubini. Anche secondo i bookmakers, che la danno ampiamente favorita.

Calciomercato Juventus, ecco le quote per Pogba

Il francese in Francia, nella squadra più forte della Ligue 1 e sulla carta anche una delle più forti in Europa, vale due volte la posta. Ovviamente favoritissimo Leonardo nell’accaparrarsi le prestazioni del centrocampista in uscita dallo United. Ma la Juventus è lì, attaccata, e vale tre volte la posta. In quota c’è anche il Real Madrid (4), ma sicuramente le anticipazioni che vi abbiamo dato prima mettono a rischio questo passaggio.

Mentre, come possibili outsider, ci sono anche il Newcastle per una possibile permanenza in Premier League e soprattutto per l’enorme possibilità economica che il club inglese ha in questo momento e che dovrebbe investire sul mercato per creare uno squadrone da vertice. E infine anche il Barcellona, ma i book non sembra siano convinti di questa possibile operazione visto che è bancato 10 volte la posta.