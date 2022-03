Voltafaccia Pogba, fumata nera e goduria Juventus | Doppia “vendetta”

Voltafaccia Pogba, il centrocampista si sarebbe proposto ma avrebbe avuto una porta in faccia. Il club però sarebbe pronto a una doppia vendetta

Si sarebbe proposto al club spagnolo, ma avrebbe ricevuto come risposta una bella porta in faccia. L’indiscrezione arriva da Defensa Central, che spiega come Paul Pogba avrebbe bussato alla porta del Real Madrid, tramite il proprio agente Mino Raiola, per cercare di capire se ci fossero le condizioni per mettere nero su bianco con il club di Ancelotti che, per tutto risposta, avrebbe rifiutato “l’interesse”, convinto che Pogba non possa rientrare nel nuovo piano che la squadra di Ancelotti ha in mente per le prossime stagioni.

Una beffa quindi per il francese che adesso potrebbe davvero essere vicino alla Juventus. Anche se c’è da dirlo, potrebbe tornare forte e attuale l’interesse del Psg, soprattutto se dovesse arrivare in panchina Zidane al posto di Pochettino. Era stato lo stesso allenatore a spingere per un arrivo di Pogba in Spagna, ma nell’ultimo periodo le cose sono cambiate.

Calciomercato Juventus, doppia “vendetta” madrilena

A questo, però, si potrebbe aggiungere una doppia vendetta del Real Madrid. Che, lasciando “libero” Pogba, potrebbe decidere di affondare il colpo su due elementi che la Juventus da un poco di tempo avrebbe messo nel mirino, e vale a dire Tchouameni e Gravenberch, due centrocampisti giovani, di qualità e di prospettiva, che sono entrati nel mirino di Cherubini da un poco di tempo.

Sui due giocatori in questione è noto anche l’interesse di diversi club di Premier League ma soprattutto del Bayern Monaco per quanto riguarda il calciatore dell’Ajax, che è gestito anche lui da Raiola. Bisognerà vedere sotto questo aspetto che l’esperto agente si mettere a discutere con il Real dopo aver avuto un rifiuto per Pogba.