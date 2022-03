Calciomercato Juventus, ribaltone totale in diretta: “Incontro e firma”

Calciomercato Juventus, dietrofront inaspettato: il rischio rottura era concreto, ma alla fine si potrebbe trovare un punto d’incontro.

Dopo aver messo alla porta Paulo Dybala, al quale non è stato formalizzato alcun tipo di offerta per cercare di prolungare il contratto della Joya in scadenza nel 2022, il management della Juventus molto probabilmente proverà a trovare la quadratura con gli altri rinnovi ancora in ballo la prossima settimana.

Le soprese, però, sono dietro l’angolo. Basti citare, a titolo di esempio, il caso di un calciatore che fino a poco tempo fa sembrava un vero e proprio separato in casa, e che invece è stato letteralmente rigenerato dalla cura Xavi: ci stiamo riferendo ad Ousmane Dembelé, che qualche mese fa ha rispedito al mittente la proposta di rinnovo messa sul piatto dai blaugrana. Tuttavia, il tecnico dei blaugrana – che ha rilanciato in toto le ambizioni dei blaugrana, con l’exploit di Madrid a suggellare lo straripante periodo di forma di Aubameyang e compagni – non ha mai nascosto di nutrire profonda stima nei confronti delle qualità fisiche e tecniche dell’ex Dortmund, sul quale è forte da tempo il pressing del PSG.

Calciomercato Juventus, “giallo” Dembele: le parole di Yuste infittiscono il mistero

Ai microfoni di Radio Catalunya è intervenuto il vice presidente del Barça Rafa Yuste, che tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della possibilità, ormai sempre più concreta, che Dembele alla fine rinnovi il suo sodalizio con i blaugrana: “Qualche tempo fa, le trattative non hanno sortito gli effetti sperati. Tuttavia, Xavi reputa Dembele un calciatore eccezionale, e che fornisce il suo contributo al club. Il mister sta svolgendo un compito fondamentale da un punto di vista psicologico. Nel caso in cui il francese dovesse sentirsi a proprio agio, nei prossimi mesi potremmo incontrare di nuovo i suoi agenti con l‘eventualità che Ousmane possa restare con noi.”