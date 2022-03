Calciomercato Juventus, l’annuncio che infiamma i tifosi: “Sogna il ritorno”

Calciomercato Juventus, il centrocampista non ha mai dimenticato l’Italia e sarebbe felice di tornare a giocare in Serie A.

Trasferirsi a Londra, quattro stagioni fa, gli ha permesso di diventare uno dei giocatori più vincenti dell’epoca calcistica recente. Di fare incetta – in poco tempo – di trofei internazionali. Con il suo Chelsea, infatti, in quattro anni ha vinto tutto ciò che c’era da vincere a livello europeo e mondiale. Europa League, Champions League, Supercoppa Europea ed infine la ciliegina sulla torta del Mondiale per Club.

Un palmarès ricchissimo, invidiabile, a punto da fargli sfiorare persino la vittoria del Pallone d’oro. Il tutto sublimato dal successo ad Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini. Jorginho è reduce da annate fantastiche, irripetibili, “sporcate” esclusivamente da quei maledetti calci di rigore sbagliati contro la Svizzera nelle due gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Rigori che potrebbero costare caro agli Azzurri, che in questi giorni tenteranno di strappare uno degli ultimi pass per il Qatar attraverso gli spareggi: l’avventura parte domani, a Palermo, contro la Macedonia del Nord.

Calciomercato Juventus, Jorginho vorrebbe tornare presto a giocare in Italia

E proprio dal capoluogo siciliano, ospite del “Palermo Football Conference”, ha parlato oggi il suo agente, Joao Santos. Che ha rivelato chiaramente l’obiettivo del suo assistito: tornare presto in Italia. “Per lui giocare in Serie A è un sogno – ha spiegato il procuratore dell’italobrasiliano – Il suo cuore è rimasto qui. Oggi può giocare in quattro-cinque squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli”.

C’è anche la Juventus, dunque, tra le probabili destinazioni di Jorginho. Non a caso nelle ultime settimane si era parlato di un interesse da parte dei bianconeri. “Conosco Cherubini dall’esperienza al Foligno – spiega Santos – ma sono tanti i club che si interessano a lui. In passato ho parlato con Psg, Barcellona e anche con Massara del Milan. Non so però se sono ancora interessati. La realtà però è che in questo momento non si può fare niente. Il Chelsea non può vendere, comprare o rinnovare i contratti. Jorginho ha ancora un contratto fino al giugno 2023: dopo il Mondiale vedremo di lavorare per il suo rinnovo”.