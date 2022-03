Calciomercato Juventus, Allegri vuole solo lui: “Si tratta per chiudere”

Calciomercato Juventus, la volontà di Max Allegri è chiara: individuato il super colpo con il quale migliorare il reparto.

Alla ripresa del campionato, lo scontro diretto con l’Inter rappresenta un turning point di indicibile importanza per una Juventus che sta già programmando le prossime mosse di calciomercato.

Alla luce dei tanti infortuni patiti da Bonucci e Chiellini, l’acquisto di un difensore centrale è diventato di dominio pubblico. Un profilo internazionale, forte e d’esperienza, in grado di rappresentare un upgrade importante rispetto ai difensori attualmente in rosa. Il primo nome sulla lista della “Vecchia Signora”, stando a quanto riferito da Giovanni Albanese – intervenuto nel corso della diretta Twitch dii Juventibus, sarebbe quello di Antonio Rudiger, espressamente richiesto dal tecnico livornese, che ne apprezza le doti fisiche, tecniche e caratteriali.

Calciomercato Juventus, sprint per Rudiger: svolta vicina

I primi approcci con l’entourage del centrale – che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i Blues in scadenza nel 2022 – sono stati positivi. Filtra ottimismo sulla chiusura dell’operazione, con Rudiger lusingato dalla proposta bianconera: “Si tratta per chiudere: c’è l’ok sulle condizioni. Questo tipo di trattativa comincia perché ci sono i presupposti per chiuderla: Rudiger è il solo nome per Allegri.”

Quello dell’ex centrale della Roma potrebbe non essere il solo colpo dal Chelsea, in quanto Cherubini starebbe monitorando con estrema attenzione anche Jorginho, per il quale sarebbe pronto un contratto quadriennale. Rudiger, dal canto suo, è seguito anche dal Real Madrid, e la porta ad rinnovo con il Chelsea non va chiusa a prescindere, anche se le note vicissitudini economico finanziare che vedono protagonista il club inglese autorizzano prudenza.