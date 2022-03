Juventus, recupero lampo e ultime 4 gare nel mirino

Calciomercato Juventus, un recupero decisamente importante per la fine del campionato: ecco cosa può succedere.

Calciomercato Juventus, stando a ‘Tuttosport’ filtra ottimismo per il ritorno in campo di McKennie. Il centrocampista americano sta lavorando bene e il suo possibile ritorno, inizialmente prefissato per la prossima stagione, adesso, potrebbe arrivare già nel rush finale del campionato.

Proprio così. Mckennie potrebbe ritornare per le ultime quattro partite di campionato. A febbraio il brutto ko ma adesso il suo ritorno è sempre più vicino e quindi nell’ambiente filtra ottimismo per un ritorno, davvero, importante.

Calciomercato Juventus, “acquisto” in mediana per il rush finale | Ritorna McKennie

Come scrive ‘Tuttosport’, Allegri potrebbe riavere il proprio centrocampista per la fine del campionato. Ultime quattro gare decisive a cui il texano farà di tutto per esserci. Giocatore inizialmente arrivato timidamente, come possibile crack dalla Bundesliga ma che nel giro di poco tempo è riuscito ad insediarsi tra i titolari inamovibili di Allegri. Agile, roccioso ma anche con grande propensione del gol. McKennie è migliorato a vista d’occhio e il mister gli ha sempre dato fiducia dall’inizio della stagione fino al, purtroppo, inconveniente dell’infortunio di febbraio.

Ma adesso McKennie sta reagendo bene e potrebbe tornare a disposizione proprio per il rush finale, laddove, dopo una stagione decisamente non semplice sia per gli infortuni ma anche e soprattutto per i risultati, i bianconeri devono mettere il massimo impegno. C’è ancora una finale (Coppa Italia) da conquistare e il consolidare il quarto posto in classifica per arrivare alla qualificazione in Champions League la prossima stagione.