Calciomercato Juventus, 55 milioni sul piatto: la risposta che fa saltare il banco

Calciomercato Juventus, il club fa sul serio per il centrocampista sondato anche dai bianconeri. Ma l’offerta è ancora troppo bassa.

Sono passati solamente pochi mesi dal suo approdo sulla panchina del Barcellona ma non è esagerato affermare che la “cura Xavi” abbia immediatamente sortito gli effetti sperati. L’ex colonna del centrocampo blaugrana, malgrado l’esperienza quasi nulla come allenatore, sta dimostrando di possedere le stimmate del predestinato. Se il buongiorno si vede dal mattino, insomma, in Catalogna possono di nuovo sognare in grande.

Con lui sono tornati i risultati ma soprattutto il gioco. Nuovamente basato sulla proposta e sul possesso palla, quasi un marchio di fabbrica del club. Ma non è finita qui. Con Xavi sono tornati a rendere giocatori che si erano completamente smarriti durante la gestione Koeman e che la società aveva deciso di mettere sul mercato. Frenkie de Jong, per fare un esempio. Il centrocampista olandese sembrava fosse sul piede di partenza nello scorso gennaio, ma Xavi si è fermamente opposto ad ogni tentativo di cessione. Anzi, ne ha fatto un perno del suo centrocampo e la maggiore fiducia non gli ha fatto che bene. De Jong sta alzando il livello in questi ultimi mesi e dà la sensazione di essere tornato quello dell’Ajax.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco ci prova per de Jong

Restano tante, ad ogni modo, le sue pretendenti. Squadre che lo avevano già cercato con una certa insistenza nell’ultimo mercato invernale. Tra queste c’è il Bayern Monaco, che secondo il portale Catalunya.cat avrebbe già inoltrato al Barcellona un’offerta di 55 milioni di euro pur di assicurarsi il talento olandese e portarlo in Baviera. La cifra che pretendono i blaugrana è comunque di gran lunga superiore rispetto a quella proposta dal club tedesco, motivo per cui è stata accolta in maniera abbastanza fredda.

Su de Jong ci sono anche altri grossi club come Manchester City e Psg e in passato ha chiesto informazioni anche la Juventus. Da Barcellona attendono l’offerta giusta anche se non è da escludere che alla fine possa restare in Catalogna.