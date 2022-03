Calciomercato Juventus, bye bye Rabiot | L’indizio svela tutto

Calciomercato Juventus, Rabiot sempre più lontano dal progetto bianconero: l’indizio che svela le carte in tavola.

L’esperienza all’ombra della Mole di Adrien Rabiot è stata tutto fuorché esaltante: acquistato con il desiderio di ripercorrere i fasti dell’operazione Pogba, l’ex Psg non è mai riuscito ad imporsi all’interno del contesto bianconero.

Spesso distratto, abulico, sicuramente spaesato e poco sul pezzo: in modo troppo sporadico la mezzala transalpina ha messo in mostra quella qualità da un punto di visto tecnico e fisico, che spinsero Paratici a piazzare il colpo. E invece, quel contratto da 7 milioni di euro annui pesa come una spada di Damocle sulle casse del club bianconero, con Cherubini che in estate proverà a smuovere il terreno per provare a trovare una destinazione appetibile per il diretto interessato.

Calciomercato Juventus, Rabiot ai saluti: lo sfogo che prepara il terreno

In quest’ottica, lo sfogo dell’onnipresente mamma del calciatore – Veronique – può essere considerato come il primo tassello di un mosaico da completare nel corso di mesi che si preannunciano “roventi” sotto questo punto di vista. Legato alla Juventus da un contratto fino al 2023, la sensazione è che sia arrivato il momento propizio perché le parti si dicano addio; assieme a Ramsey ed Alex Sandro, Rabiot è considerato un vero e proprio esubero, il cui addio finanzierebbe un acquisto top in mediana. Come riferito da Dario Pellegrini de “Il Tirreno”, Veronique starebbe lavorando ai fianchi per portare Rabiot lontano dalla Juve: il sogno sarebbe quello di ritornare al Paris Saint Germain, con la cui dirigenza avrebbe già tentato una riconciliazione. Lo scenario diventerebbe ancora più probabile nel caso in cui si materializzasse un vero e proprio ribaltone dirigenziale nella compagine francese, a seguito dei risultati poco convincenti maturati in questa stagione.