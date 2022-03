Calciomercato Juventus, il nuovo argentino lo “porta” Dybala | Ritorno di fiamma pazzesco

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma pazzesco per la società bianconera. Il nuovo argentino lo “porta” Dybala. Le novità.

Un nuovo argentino per Massimiliano Allegri. Un nome che già era stato accostato alla Juventus nelle scorse stagioni ma che poi ha preferito – anche per via di un contratto migliore – andare a giocare in Spagna. Ma l’addio ufficiale di Dybala apre a nuovi scenari che potrebbero cambiare le mosse bianconere per la prossima stagione.

Secondo fantacalcio.it infatti, Cherubini avrebbe deciso di virare anche in maniera importante verso Rodrigo De Paul, l’ex calciatore dell’Udinese adesso all’Atletico Madrid che dopo una parte di campionato in difficoltà, si sta riprendendo alla grande agli ordini di Simeone. Ma è proprio il fatto che Dybala potrebbe andare appunto in Spagna firmando a parametro zero, ad aprire alla possibilità per la Juve di far tornare in Italia un talento che si è sempre espresso ai massimi livelli con l’altra squadra bianconera che milita nel massimo campionato italiano.

Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per De Paul

I rapporti tra la Juve e l’Atletico sono ottimi e su questo non ci sono dubbi. I due club inoltre nelle scorse settimane hanno cominciato a parlare pure per un possibili riscatto – con lo sconto – di Alvaro Morata: l’attaccante inoltre nelle scorse ore ha rilasciato delle dichiarazioni importanti al quotidiano spagnolo As spiegando che vorrebbe rimanere in bianconero. E magari, nei prossimi incontri che sicuramente ci saranno, potrebbe entrarci anche il nome di De Paul.