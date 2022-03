Juventus-Inter, il big ce la fa: recupero lampo in extremis

Juventus-Inter, manca sempre meno all’attesissimo derby d’Italia: i due allenatori alle prese con diversi dubbi di formazione.

Le residue speranze tricolori della Juventus passano – soprattutto – dal derby d’Italia. Un po’ come lo scorso anno, quando la sfida coi nerazzurri metteva in palio tra punti fondamentali per la qualificazione alla Champions League, poi raggiunta per il rotto della cuffia anche grazie al suicidio sportivo del Napoli nell’ultima giornata contro il Verona. Battere l’Inter domenica sera vorrebbe dire rientrare a pieno titolo nella lotta per lo scudetto, traguardo che solo qualche settimana fa appariva utopico.

La squadra di Massimiliano Allegri ci arriva con diverse incognite, una prassi quando si rientra dalla sosta per le nazionali. Eppure stavolta lo stop di due settimana potrebbe aver giovato alla Juventus, tormentata dagli infortuni ormai da mesi. A marzo Allegri ha affrontato un mini tour de force con i giocatori contati e la speranza è poterne recuperare qualcuno in vista della sfida coi campioni d’Italia in carica. Un match cruciale in cui servirà l’aiuto di tutti. L’allenatore livornese, intanto, può sorridere. Rispetto alla Salernitana ritrova Zakaria, Bonucci e Alex Sandro. E in più potrà contare su un Dusan Vlahovic fresco e riposato, tornato in anticipo dalla ritiro con la Serbia.

Juventus-Inter, Inzaghi sorride: Brozovic dovrebbe farcela

Ma ci sono buone notizie anche per Simone Inzaghi. L’allenatore nerazzurro riavrà il faro del suo centrocampo, la cui assenza si è rivelata determinante nelle ultime partite: Marcelo Brozovic. Il regista croato si è allenato parzialmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare nel posticipo domenicale dell’Allianz Arena contro la Juventus.

Maggiore cautela invece per il difensore olandese Stefan de Vrij, che oggi si è limitato a svolgere lavoro individuale. Con ogni probabilità l’ex laziale non sarà arruolabile domenica.