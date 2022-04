Calciomercato, Messi inquieta la Juventus: effetto domino e Cherubini KO

Calciomercato, Messi inquieta quello che potrebbe essere il futuro della Juventus: effetto domino e Cherubini ko. Le ultime dalla Spagna

Ci potrebbe essere il problema Messi in casa Juventus. L’argentino infatti potrebbe scombinare i piani di Cherubini per la prossima stagione. La società bianconera infatti è alla ricerca di un sostituto di Paulo Dybala, dopo che il numero 10 non ha rinnovato il contratto che scade alla fine di giugno. E, nel mirini, ci è finito un pezzo da novanta del panorama internazionale che in questo momento potrebbe anche decidere di cambiare aria alla fine della stagione. Anche e soprattutto perché il suo contratto scade nel 2023 e al momento i colloqui per il rinnovo non hanno portato ai frutti sperati.

Secondo il quotidiano As quindi, potrebbe scattare l’effetto domino in Europa. Il primo fatto è che Messi potrebbe lasciare il Psg dopo una stagione deludente, anche per via di un mancato ambientamento nella capitale francese. Il secondo è che il Psg avrebbe pronto il sostituto della Pulce.

Calciomercato, il Psg su Salah

Il nome è quello di Momo Salah, egiziano del Liverpool che ancora ha in alto mare il rinnovo. Qualora non si dovesse raggiungere un accordo, i Reds sarebbero disposti a cederlo alla fine della stagione per evitare il rischio di perderlo a parametro zero. Si è parlato anche della Juventus come possibile nuova squadra di Salah, per quello che potrebbe essere un clamoroso ritorno in Serie A dell’ex Fiorentina e Roma. Ma un affondo del Psg, che potrebbe mettere sul piatto sicuramente un ingaggio assai più importante della società bianconera, potrebbe fare la differenza.

Insomma il destino di Messi inquieta e non poco la Juve. La Pulce infatti sarebbe entrata nel mirino dell’Inter Miami. Di conseguenza il Psg sarebbe pronto all’affondo nei confronti di Salah.