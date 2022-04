Juventus, il piano di Elkann è totale: la comunicazione ufficiale che fuga ogni dubbio

Juventus, il piano di Elkann è totale: ecco la comunicazione che fuga ogni dubbio sul futuro della società bianconera.

La comunicazione ufficiale che tutti i tifosi della Juventus si aspettavano. E che arriva direttamente da Elkann, che ha scritto agli azionisti di Exor toccando ovviamente il tema bianconero. “Se il 2021 ha rappresentato un anno entusiasmante per molte delle nostre società, altre hanno affrontato sfide rilevanti. Per la Juventus – sottolinea – la stagione 2020/2021 è stata turbolenta, dentro e fuori dal campo. Come per il resto dello sport e del settore dell’intrattenimento, la pandemia ha impedito ai tifosi di vedere le loro squadre in azione.

Dopo questo preambolo, si entra nel dettaglio di quelli che sono stati i problemi: “Nel 2021, la Juventus ha visto il 50% delle sue partite all’Allianz Stadium giocarsi a porte chiuse, mentre le restanti sono state condizionate da regole che hanno imposto una presenza ridotta, da 1.000 spettatori al 50% della capienza. Questo ha privato i giocatori di quell’energia che arriva dai tifosi, qualcosa che l’ex giocatore e poi Presidente bianconero Giampiero Boniperti, che purtroppo ci ha lasciato nel 2021, conosceva bene, quando diceva: “non c’è più bel regalo dell’amore dei tifosi”. Poi, la pandemia, ha bruciato anche un “aumento di capitale – ha confermato Elkann – con la Juventus che, anche per questo, ha chiuso con una perdita di 119 milioni. Ma è stato approvato un nuovo aumento di capitale di 400 milioni approvato nell’ottobre del 2021”.

Juventus, le parole di Elkann sulla Superlega

Non la cita mai Elkann, ma fa intendere chiaramente che il progetto del presidente Andrea Agnelli sulla Superlega è interessante: “Andrea Agnelli, il Presidente della Juventus, ha quindi sostenuto le ragioni per una riforma strutturale e della governance del settore con l’obiettivo di renderlo più equo e sostenibile per tutti coloro che amano questo sport. Sul campo, il titolo della Serie A è sfuggito alla nostra squadra maschile, ma quella femminile ha continuato il proprio dominio nazionale con il quarto scudetto consecutivo. Gli uomini sono riusciti comunque a conquistare a gennaio la Supercoppa Italiana prima di vincere la Coppa Italia a maggio. Come abbiamo imparato, quando mancano i risultati, il cambiamento si rende necessario, ed è per questo che abbiamo nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione e i nuovi AD, Direttore Sportivo, allenatore e giocatori. Abbiamo anche garantito alla Società tempo e risorse sufficienti per tornare ai massimi vertici, sul campo e fuori: il più grande desiderio di tutti i suoi appassionati tifosi e azionisti”.