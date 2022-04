Calciomercato Juventus, Sarri rompe gli indugi | Super scambio in arrivo

E’ inevitabile che i tifosi bianconeri si aspettino delle novità importanti nei prossimi mesi riguardo il calciomercato della Juventus.

La rosa di mister Allegri è infatti in procinto di cambiare pelle. A gennaio sono arrivati Zakaria e Vlahovic, che sono solo i primi tasselli di un rinnovamento in atto. Ci sarà da trovare il sostituto di Dybala, al quale non sarà sottoposta alcuna proposta di rinnovo. Il numero dieci si accaserà altrove a parametro zero e i bianconeri dovranno dunque cercare un altro grande campione per rinforzare l’attacco.

Non bisogna poi dimenticare che la Juventus ha altri quattro giocatori in scadenza, con i quali cercare un nuovo accordo: Cuadrado, De Sciglio, Perin e Bernardeschi. Il rinnovo di questi ultimi due elementi rimane in bilico. In estate ci si aspetta dunque un mercato decisamente “caldo” per il club torinese, con tanti possibili innesti in arrivo.

Calciomercato Juventus, Rovella piace a Sarri: Lazio nel futuro?

Specie a centrocampo sembrano esserci delle novità importanti all’orizzonte. Perché Allegri ha bisogno di un playmaker, di un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra. Ma non solo: serve un centrocampista che sappia appoggiare l’azione offensiva ed essere pericoloso anche in zona gol. Pogba è il grande sogno dei tifosi, ma rimane in piedi anche l’ipotesi Milinkovic-Savic. Con la Juventus che potrebbe avere una carta importante da giocarsi per aprire la trattativa con i bianconeri. Tuttomercatoweb rivela l’interesse di Maurizio Sarri per Rovella, giovane mediano del Genoa ma di proprietà del club torinese. Calciatore che nella prossima stagione dovrebbe tornare a Torino da protagonista. Ma non è da escludere che se ci fosse l’opportunità di arrivare al gioiello della Lazio la Juve non possa usarlo come pedina di scambio.