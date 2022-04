I tifosi bianconeri sognano in grande e del resto nel corso dei prossimi mesi sono attesi diversi colpi per il calciomercato della Juventus.

L’intenzione della società è quella di rinnovare e ringiovanire l’organico per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida di Massimiliano Allegri. Si cercherà di chiudere l’attuale stagione nel miglior modo possibile, con la conquista magari della Coppa Italia e del piazzamento utile per accedere alla prossima Champions. Torneo che garantisce degli importanti introiti a livello economico.

Nel frattempo la dirigenza sta già lavorando sodo per arrivare agli obiettivi prefissati. La lista dei calciatori che potrebbero arrivare a Torino è lunga e senz’altro chi di dovere si è già attivato per far sì che mister Allegri nella prossima stagione possa contare su calciatori di qualità ed esperienza.

Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla Araujo e Gavi

Nelle scorse settimane si è parlato molto di un possibile interesse dei bianconeri per due calciatori del Barcellona, in attesa di novità contrattuali e per questo appetiti da molti club. Stiamo parlando del difensore Araujo e soprattutto del baby fenomeno del centrocampo Gavi. Elementi chiave per il futuro dei blaugrana, ed è anche per questo che l’allenatore Xavi non ha avuto dubbi nel dire ieri che “il Barcellona non può permettersi di far partire Araujo o Gavi. È questione di tempo e voglio pensare che rimarranno entrambi“. Parole che non mettono fine al chiacchiericcio di mercato ma che in ogni modo sottolineano la volontà ferrea del tecnico e della società spagnola di riuscire a trovare un accordo affinchè entrambi possano continuare la loro carriera al Camp Nou.