Dybala, offerta faraonica prima di Juve-Inter | Pronto un super quinquennale

Dybala, offerta faraonica prima di Juventus-Inter: dalla Spagna sicuri dell’assalto. Per la Joya pronto un contratto faraonica per cinque anni

La questione Dybala è aperta, ovviamente. E da qui alla firma del nuovo contratto dell’argentino che alla fine della stagione lascerà a parametro zero, ci saranno molte voci su quello che potrebbe essere il suo futuro. In Italia come si sa c’è l’Inter pronta a mettere sul piatto un’offerta per prendere la Joya, all’esterno invece quella che al momento è la pista più accreditata, porta all’Atletico Madrid.

Ed è proprio dell’offerta che i Colchoneros potrebbero fare all’argentino che parla ElGolDigital: un contratto super che Simeone potrebbe far recapitare al connazionale per convincerlo a seguirlo in Spagna. Insomma, il Cholo è pronto all’assalto per portare in Liga la Joya.

Dybala, ecco l’offerta dell’Atletico

Il portale spagnolo sottolinea come l’Atletico sarebbe pronto a proporre un contratto quinquennale che si dovrebbe aggirare, sotto l’aspetto economico, a quelle cifre che l’argentino avrebbe chiesto alla Juventus per il rinnovo e che non sono arrivate. Parliamo quindi di almeno 8 milioni di euro a stagione – escludendo i bonus – per cinque stagioni. Offerta decisamente allettante per l’ex Palermo che ha chiuso dopo sette anni la sua esperienza a Torino. E che a questo punto potrebbe fare la differenza.

La cosa certa comunque è che la telenovela Dybala non si fermerà fin quando non ci sarà l’ufficialità di un accordo. E la Juve in ogni caso è anche costretta a trovare un sostituto dopo aver deciso di lasciarlo partire. Cherubini sotto questo aspetto sta sondando molte piste: da Salah, a Zaniolo e passando per Raspadori. Tutti profili che dalle parti della Continassa piaccono eccome.