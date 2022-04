Calciomercato Juventus, la Roma ci riprova: offerto l’esubero di Mou

Calciomercato Juventus, il centrocampista non è stato convocato per Genova e sembra ormai evidente la rottura con il club.

“Non dico ciò che non posso dire, ma so solo che non sarà a disposizione per la gara che giocheremo domani contro la Sampdoria”. Senza peli sulla lingua come al solito José Mourinho, che sabato in conferenza stampa ha di fatto ha anticipato la rottura, ormai evidente, tra la Roma e il calciatore francese.

Stiamo parlando di Jordan Veretout, centrocampista giallorosso il cui minutaggio si è ridotto di giornata in giornata in seguito all’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto. L’ex viola pare non sia più nelle grazie del tecnico portoghese. E le recenti polemiche riguardo alla presunta partecipazione ad una serata mondana in quel di Montecarlo nonostante la positività al Covid ha complicato ulteriormente la situazione. Arrivato nella Capitale nell’estate 2019 dalla Fiorentina, questa potrebbe essere l’ultima stagione di Veretout all’ombra del Colosseo. Il suo rendimento era calato nella seconda parte del girone d’andata. Tuttavia resta un giocatore in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo grazie alla sua duttilità e che farebbe comodo a diverse squadre d’alta classifica.

Calciomercato Juventus, Veretout “proposto” a bianconeri e nerazzurri

Tiago Pinto, direttore generale della Roma, ha voluto mettere a tacere qualsiasi polemica dicendo che Veretout è a tutti gli effetti un giocatore giallorosso e che rimane dentro al progetto. Ma la verità è un’altra. Dalla Capitale, infatti, avrebbero già messo in vetrina il francese, “proponendolo” ad alcune società come Inter e Juventus. Lo riporta calciomercato.com, spiegando che i nerazzurri potrebbero virare su di lui nel caso in cui non riuscissero a spuntarla su Frattesi del Sassuolo. Un altro obiettivo che nerazzurri e bianconeri hanno in comune.