Juventus-Inter, moviola da brividi: “Espulsione e rigore non dati”

Juventus-Inter, ieri una partita dominata sul campo ma persa 0 a 1. Molti episodi dubbi per l’arbitro: ecco cosa è successo.

Juventus-Inter, ieri sera si è disputato il derby d’Italia. Non una partita semplice in tutti i sensi e gli episodi sono stati tanti. Purtroppo la squadra di Allegri è uscita sfavorita in più episodi che poi analizzati con la moviola confermano l’iniziale tesi. Uno dei più chiacchierati è il mancato rigore in area sul fallo subito da Zakaria.

Come analizza ‘Tuttosport’, sono stati soprattutto due gli episodi finiti in esamina dalla moviola. Il primo è il secondo fallo di Lautaro su Chiellini che andava sanzionato con il cartellino rosso. Il giocatore nerazzurro entra fallosamente sul capitano bianconero per la seconda volta che gli sarebbe valso il secondo cartellino e, quindi, l’espulsione.

Juventus-Inter, le analisi della moviola confermano | Era rigore

Un altro episodio, ancora più evidente, è stato il fallo subito in area da Zakaria. Stando infatti alle regole, quel fallo andava sanzionato e quindi con la concessione del calcio di rigore ai bianconeri.

Analizzati nella moviola molti episodi sono stati a sfavore della Juventus che ha perso una partita per un calcio di rigore, fatto ribattere, nonostante il primo, fosse stato sbagliato. I bianconeri hanno dominato per tutta la partita senza però riuscire a segnare. Una sfida che ha chiuso definitivamente, se c’era ancora qualche speranza, la possibilità di arrivare alla conquista dello scudetto. Come ha detto Allegri nel post gara, adesso, l’obiettivo è consolidare il quarto posto per poi arrivare alla prossima stagione con un obiettivo dichiarato: lo scudetto.