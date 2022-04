Calciomercato Juventus, asta in serie A per il centrocampista

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i progetti futuri della società bianconera in vista della prossima stagione.

Questo campionato volge ormai al termine e per la Juventus l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile, conquistando quel piazzamento Champions che vale tanto anche per gli introiti che riesce a garantire la partecipazione al torneo internazionale. In estate poi mister Allegri si aspetta dei rinforzi in ogni reparto per la sua squadra, con il chiaro intento di aprire un nuovo ciclo vincente.

Anche i tifosi ovviamente sperano che la dirigenza riesca a portare a Torino grandi nomi e del resto sognare un colpaccio in attacco è lecito. La Juve dovrà infatti trovare un erede di Paulo Dybala, che andrà via a parametro zero a fine stagione. E per questo motivo circolano i nomi di tanti campioni come possibili rinforzi. Guai però a pensare che solo il reparto offensivo necessiti di nuovi volti.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches per il centrocampo

Anche a centrocampo ci sono novità in vista, ma prima di capire chi potranno essere gli innesti bisognerà guardare alle possibili cessioni. Rabiot e Arthur hanno degli ingaggi importanti e di fronte ad una offerta sostanziosa probabilmente la Juve non direbbe no alla loro partenza. E ci sarà anche da sistemare Ramsey, che tornerà dal prestito ai Rangers. I tifosi sognano l’approdo in bianconero di Pogba o Milinkovic-Savic, ma c’è anche un altro nome che è molto interessante come quello di Renato Sanches. Si accosta il centrocampista del Lille ai bianconeri, ma non solo. E’ in scadenza di contratto nel 2023 e dunque il suo prezzo non potrà lievitare in estate: sulle sue tracce ci sono anche Milan e Roma.