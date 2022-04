Calciomercato Juventus, 7 milioni annui: via libera, Cherubini ora chiude

Calciomercato Juventus, l’occasione adesso si fa sempre più interessante. L’obiettivo va perseguito e a parametro zero. Arrivabene ha un piano.

Calciomercato Juventus, il via libera di Rudiger adesso può essere l’occasione assoluta per chiudere l’obiettivo in difesa. Il difensore tedesco è un obiettivo dichiarato della società bianconera che ha fissato come suo tetto massimo 7 milioni di stipendio ai giocatori più blasonati.

Arrivabene ha pienamente consapevolezza della concorrenza “sleale” che si può avere su un profilo come Rudiger pertanto adesso i bianconeri stanno facendo, davvero, sul serio per arrivare alla chiusura della trattativa. In settimana l’agente del tedesco ha incontrato il Barcellona, presentando una richiesta molto importante al club catalano. Secondo quanto rivelato, infatti, dal ‘Daily Express’, l’entourage dell’ex giocatore della Roma avrebbe chiesto un ingaggio almeno 7 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Juventus, Rudiger a 7 milioni annui | Arrivabene pronto a chiudere

E come dicevamo poc’anzi, ciò, rappresenta una buona notizia per i bianconeri visto che proprio il tetto massimo salariale previsto per i giocatori più importanti della rosa e, quindi, più blasonati prevede 7 milioni di euro. Il Barcellona dopo aver chiuso l’operazione Kessie, a parametro zero, dal Milan, adesso non avrebbe altre disponibilità economiche per accontentare una così alta pretese per un difensore, pertanto, i bianconeri potrebbero essere i soli a chiudere l’operazione.

Un’ottima notizia per la Juventus che potrebbe confermare già i precedenti rumor che davano il tedesco molto vicino ai bianconeri nelle scorse settimane.