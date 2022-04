Calciomercato Juventus, il dopo Dybala parla argentino: ritorno di fiamma

Calciomercato Juventus, per il sostituto di Dybala si parla di un ritorno di fiamma totalmente argentino. Ecco chi.

Calciomercato Juventus, non solo Zaniolo come sostituto di Dybala, impazza anche un ritorno di fiamma. Dalla ‘Gazzetta dello Sport’ arriva l’indiscrezione: la Vecchia Signora potrebbe ritornare su Di Maria. L’argentino è un giocatore che, nonostante l’età, dimostra di essere ancora decisivo.

Di conseguenza non si parla di un solo obiettivo per la dirigenza bianconera. Anche Di Maria potrebbe ritornare di moda soprattutto grazie all’accessibilità dell’operazione, visto che andrà in scadenza di contratto proprio con il Psg.

Angel Di Maria sarebbe dunque il sostituto in caso di mancato assalto a Zaniolo. L’argentino non certo più giovanissimo ma ancora decisivo sarebbe ben visto dall’ambiente bianconero ma anche dall’allenatore Massimiliano Allegri. Una lista che ha, però, sempre come primo nome proprio Zaniolo.

Ma in caso l’operazione Zaniolo dovesse complicarsi per i costi, la Juventus avrebbe già il suo piano b assicurato: Angel Di Maria. Il palmares del giocatore non ha certo bisogno di presentazioni, uno dei più forti sotto questo punto di vista. Un profilo già collaudato che potrebbe dare un grande contributo anche a livello europeo, per fare quel salto di qualità ulteriore. Staremo a vedere cosa succederà ma il nome di Di Maria rimane in auge.