Calciomercato Juventus, si punta sulla linea verde | Un 2005 nel mirino

Sono sempre più frequenti le voci di calciomercato in casa Juventus, con il club impegnato a cercare rinforzi per la prossima stagione. E non solo.

Una delle missioni più importanti della società è quella di rinnovare l’organico di Massimiliano Allegri, guardando anche all’abbassamento dell’età media. Per aprire un nuovo ciclo vincente sotto la guida del tecnico livornese infatti bisognerà puntare su elementi destinati a rimanere in bianconero per diversi anni. Spazio ai giovani, dunque, e l’investimento importante fatto a gennaio per Vlahovic ne è una conferma.

Si punterà insomma sulla linea verde e anche in ottica della prossima stagione andranno valutati quei giovani che la Juventus ha già in casa o prestato per il momento altrove, come ad esempio il centrocampista Fagioli. Che dovrebbe far ritorno dalla Cremonese per rimanere a Torino. Continuerà poi l’attività di scouting in giro per il mondo alla ricerca di giovani di grande valore.

Calciomercato Juventus, nel mirino un baby terzino belga

E a quanto pare un baby talento da far sbocciare a Torino la dirigenza l’avrebbe già trovato. Anche Sportmediaset infatti riporta le voci che arrivano dalla Francia ed esattamente da “L’Equipe”. Secondo le quali la Juventus starebbe seguendo con particolare attenzione il classe 2005 Nail Moutha-Sebtaoui. Si tratta di un giovanissimo terzino di origini marocchine che milita con la Primavera dell’Anderlecht. Un prospetto dunque interessante per il futuro, che il club bianconero vorrebbe portare a Torino per farlo crescere e farlo adattare presto al calcio italiano. Anche il Monaco però avrebbe messo gli occhi su questo giovane calciatore.