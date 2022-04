Calciomercato, c’è già il primo accordo: Juventus tagliata fuori

Calciomercato, il club pronto a mettere sul piatto quattro milioni di euro più bonus pur di assicurarsi il calciatore.

Questo è il momento in cui ci si lecca le ferite. Non c’è dubbio che la sconfitta immeritata nel big match con l’Inter abbia in un certo senso agitato le acque in casa Juventus. Massimiliano Allegri l’aveva preparata in modo eccellente, scegliendo di aggredire i nerazzurri e tenere il pallino del gioco, contrariamente a quanto fatto vedere in altri match. Ma alla fine il risultato ha premiato la formazione di Simone Inzaghi, corsara allo Stadium grazie al calcio di rigore – fatto ripetere dall’arbitro Irrati – di Hakan Calhanoglu.

Vlahovic e compagni però hanno tanta voglia di ripartire e di sfogare sul campo la frustrazione accumulata domenica sera. C’è un quarto posto da difendere, come ha detto più volte lo stesso Allegri, e la Coppa Italia da vincere. Nel frattempo la società continua a lavorare sotto traccia per fare in modo che il tecnico livornese possa contare su una rosa più forte l’anno prossimo. Sono tutti d’accordo sul fatto che uno dei reparti che più necessità di ritocchi sia il centrocampo. Anche qui serve un potenziale top player alla Vlahovic, uno che sappia distinguersi in entrambe le fasi.

Calciomercato, Gravenberch sempre più vicino al Bayern Monaco

Uno dei nomi più gettonati, che negli ultimi tempi è stato accostato più volte ai bianconeri è quello di Ryan Gravenberch, talento classe 2002 di proprietà dell’Ajax. Un giocatore che fa della sua versatilità il suo punto di forza: è in grado di fare il regista ma anche la mezzala. Un profilo perfetto per Allegri, se non fosse che al momento su di lui c’è anche il Bayern Monaco. Il club bavarese segue da mesi Gravenberch ed è pronto a scatenare l’offensiva finale, almeno stando a quanto raccontano dalla redazione di tuttomercatoweb.com. I campioni di Germania in carica avrebbero messo sul piatto quattro milioni di euro più bonus pur di assicurarsi uno dei prospetti più interessanti d’Europa.