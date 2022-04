Calciomercato Juventus, Allegri rompe gli indugi: 30 milioni per l’erede di Dybala

By

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno già individuato l’erede di Paulo Dybala e arriverebbe per 30 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Raspadori per 30 milioni dal Sassuolo. L’attaccante italiano potrebbe essere lui l’erede designato della Joya. Grande qualità tecnica e un’ottima predisposizione alla manovra offensiva. Con uno score non indifferente. Tutte caratteristiche ideali per diventare un nuovo nome che farà la storia della Juventus.

Allegri ha già bene in mente quale sarà la Juventus del domani. Molto cambierà e in tanti settori del campo, cominciando proprio dall’attacco, cercando un sostituto di Dybala adeguato.

Calciomercato Juventus, Raspadori come erede di Dybala | Il Sassuolo apre la trattativa

Un profilo importante che si abbinerebbe perfettamente con i già attaccanti in rosa. Già pensandolo al fianco di Morata, Kean o Vlahovic, Raspadori sarebbe il profilo ideale. Carnevali sembra intenzionato ad aprire ai bianconeri anche visto l’ottimo rapporto già instaurato nell’operazione Locatelli.

E secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, le possibilità aumenterebbero notevolmente. Il giocatore andrà in scadenza nel 2024 e per averlo subito ci vorranno almeno 30 milioni di euro. Cifra accessibile data anche la giovane età del profilo in carico. Staremo dunque a vedere cosa succederà nei prossimi mesi.