Calciomercato Juventus, Conte lo porta via: coppia da sogno con Kane

Calciomercato Juventus, l’allenatore del Tottenham vuole portarlo in Inghilterra soffiandolo ai bianconeri e al Milan.

Ancora tre mesi e poi sarà di nuovo calciomercato. Tante operazioni, sia in Italia che in Europa, in questo momento stanno bollendo in pentola. Si profila un’estate scoppiettante, non solo per i numerosissimi parametro zero che tra qualche settimana saranno liberi di cambiare casacca. La Juventus sembrerebbe una delle squadre più attive nonostante a gennaio sia arrivato un pezzo da novanta come Dusan Vlahovic, costato oltre 70 milioni.

Bisognerà sostituire un giocatore del calibro di Paulo Dybala, con cui qualche settimana fa si è consumata la rottura definitiva. Sono tanti i nomi che si fanno per quanto riguarda il possibile sostituto dell’argentino, da Giacomo Raspadori del Sassuolo a Nicolò Zaniolo della Roma. Qualche tempo fa i bianconeri avevano rivolto il loro sguardo verso Madrid, chiedendo informazioni su un calciatore che in questo momento sta trovando poco spazio e si appresta probabilmente a lasciare la Spagna. Stiamo parlando di Marco Asensio, uno dei giustizieri della Signora nella finalissima di Champions League contro il Real del 2017.

Calciomercato Juventus, Arsenal e Tottenham fanno sul serio per Asensio

L’esterno iberico potrebbe farsi “perdonare” per quello che successe nell’amara notte di Cardiff ma a quanto pare su di lui ci sono tante squadre, pronte ad anticipare la Juventus. Ultimamente si è parlato della concorrenza del Milan: Maldini vuole un giocatore di spessore che abbia maggiore esperienza internazionale rispetto a Saelemaekers e Messias e l’attaccante del Real Madrid sarebbe uno dei primi obiettivi. Ma Asensio è ricercato anche da molti club inglesi, Arsenal e Tottenham su tutti. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Ekrem Konur, Gunners e Spurs sono pronti ad assecondare le richieste del suo entourage, che pretende un ingaggio da sette milioni di euro all’anno.