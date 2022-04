Calciomercato Juventus, bomba Cuadrado: “Salta tutto ad una condizione”

Calciomercato Juventus, bomba Cuadrado: potrebbe saltare tutto ad una condizione. Ecco le novità sul colombiano che va in scadenza

Allora, partiamo da un fatto: rinunciare a Cuadrado sarebbe una decisione cervellotica. L’esterno colombiano, che ha un contratto in scadenza alla fine della stagione va decisamene blindato, non ci possono essere dubbi sul rinnovo che, comunque, potrebbe già scattare per un’altra stagione a 5 milioni di euro visto che gli obiettivi personali sono stati raggiunti. Quello che però Cherubini, in sintonia con la proprietà vorrebbe fare, è quello di trovare un accordo diverso, magari pluriennale, per evitare di sborsare quello che inizialmente era stato pattuito in una sola stagione. Le parti sono a lavoro per questo.

Ovviamente le sensazioni sono positive. Anche se, secondo quanto detto dal giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Bianchin, che è intervenuto a Juventibus, l’esterno bianconero si sarebbe anche guardato intorno. Nel rispetto ovviamente di quello che potrebbe fare, visto che in questo momento potrebbe anche firmare per un altro club. Insomma, non sarà facile riuscire a trovare un punto d’incontro e, qualora qualche club si dovesse presentare con un’offerta importante per il calciatore, allora tutto si dovrebbe ridiscutere.

Calciomercato Juventus, Cuadrado potrebbe saltare così

Ripetiamo: le indicazioni che arrivano sono tutte positive anche se ci potrebbe volere del tempo per riuscire a chiudere una trattativa. Il concetto espresso da Bianchin è questo che, però, sottolinea che qualora chiamasse qualcuno “tipo il Bayern Monaco, e si presentasse con qualcosa d’importante in mano, allora le parti dovrebbero di certo ridiscutere tutto”.

Un’ipotesi che di certo non è remota, soprattutto andando a vedere quello che ancora è in grado di combinare Cuadrado. Contro il Cagliari è stato decisivo mettendo quel pallone per De Ligt che ha dato l’inizio alla rimonta. E poi nella ripresa è andato anche vicino alla marcatura personale. Come detto: privarsene sarebbe una follia.