Calciomercato, 30 milioni e addio Juventus: sbarca in Premier League

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra pensano il colpo a sorpresa in attacco: ecco cosa può succedere in futuro.

Calciomercato Juventus, da ‘Sportmediaset’ si parla di una possibilità assolutamente non remota di rivedere Alvaro Morata a Londra. Dopo le due stagioni di prestito costate 10 milioni all’anno, adesso, la società bianconera deve ancora versare 35 milioni all’Atletico Madrid per il riscatto definitivo dello spagnolo.

Un ipotesi che, attualmente, almeno per la Juventus, diventa impraticabile visto che i bianconeri dovranno valutare attentamente le mosse per il futuro e evitare esborsi di denaro eccessivi.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal vuole Morata | 30 milioni sul piatto

I Gunners, alla ricerca di una punta, avrebbe mosso interesse per l’attaccante spagnolo. Stando a ‘Sportmediaset’, i Gunners già sarebbero disposti a versare 25 milioni di sterline all’Atletico Madrid. Un operazione che se in porto, darebbe sicuramente un vantaggio importante all’Atletico di Simeone che potrebbe poi reinvestire quei soldi in colpi in entrata.

Staremo a vedere come risponderà la Juventus che, almeno per il momento, non sembra intenzionata a spendere quei 30 milioni visto anche l’importante operazione in attacco messa in piedi a gennaio, con l’acquisto di Dusan Vlahovic. Stremo quindi a vedere cosa succederà alla fine di giugno. Ma è certo che i bianconeri ci rifletteranno attentamente prima di giungere ad affrettate conclusioni, visto che Alvaro ha dimostrato affiatamento e un grande coesione nel gruppo bianconero.