Calciomercato Juventus, accordo e firma | Adesso è ufficiale

Calciomercato Juventus, accordo e firma: adesso è anche ufficiale. La nota della società bianconera sul nuovo contratto già depositato La notizia era nell’aria da un poco di tempo, adesso è anche ufficiale, vista la nota che è apparsa sul sito della Juventus pochi minuti fa. Mattia Perin ha rinnovato il proprio contratto in scadenza trovando un accordo con i bianconeri per i prossimi tre anni: insomma, fino al 2025. “Una bellissima notizia per lui, ma anche per tutti noi. Mattia è diventato bianconero nel 2018, e dopo una nuova parentesi in maglia Genoa dal gennaio 2020 all’estate del 2021, è tornato a vestire i nostri colori portando con sé il suo importante bagaglio tecnico, la sua esperienza, tutto il suo carisma e grazie al suo non voler mollare mai incarna totalmente lo spirito Juve”. Calciomercato Juventus, ufficiale Perin

“Senza dimenticare, ovviamente, la sua abilità nel farsi trovare sempre pronto, in qualsiasi situazione e contro qualsiasi avversario. Ecco, questa sua caratteristica lo ha reso un enorme valore aggiunto per la squadra” continua la nota della società bianconera per annunciare l’accordo.