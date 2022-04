Calciomercato, Conte ci vede lungo lungo: l’incontro anti-Juve che infiamma il duello

Calciomercato, l’ex allenatore bianconero “scende in campo” e prova a convincere il giocatore a sposare la causa Spurs.

Federico Cherubini lo ritiene perfetto per sostituire Giorgio Chiellini. Secondo il direttore sportivo bianconero ha tutto per raccogliere il testimone dalle mani dell’attuale capitano della Juventus e rendere dunque meno traumatico il suo ormai inevitabile addio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’inesauribile centrale livornese potrebbe appendere le scarpette al chiodo al termine di una stagione condizionata dai numerosi infortuni.

Con Antonio Rudiger, tuttavia, la retroguardia della Vecchia Signora sarebbe sicuramente in buone mani. È lui il primo nome per quanto riguarda la difesa. E sembra avere tutte le caratteristiche per assicurare al reparto arretrato quella solidità che chiede Massimiliano Allegri. Il difensore tedesco si libererà in estate dal Chelsea dopo cinque stagioni con la maglia dei Blues sulle spalle. All’epoca la società londinese lo prelevò dalla Roma, dove fece benissimo. Un altro motivo per puntarci ad occhi chiusi, essendo un calciatore che conosce un campionato particolare come quello italiano. Per la Juventus rappresenterebbe un colpaccio sensazionale: Rudiger è infatti uno dei parametro zero più ambiti in assoluto.

Calciomercato, c’è anche il Tottenham su Rudiger

L’entourage ha avuto già alcuni colloqui con alcuni emissari bianconeri e il giocatore avrebbe fatto sapere di gradire la destinazione Torino. A quanto pare, però, la trattativa si è arenata subito, non appena si è parlato di cifre. L’offerta della Juventus continua difatti ad essere troppo bassa ed è lo stesso motivo per cui Rudiger ha deciso di non rinnovare con il Chelsea. Su di lui ci sono tante altre big, tra cui il Barcellona.

Ma dalla Spagna raccontano in queste ore come i blaugrana abbiano quasi abbandonato la pista che porta al difensore di Thomas Tuchel. Secondo sport.es, si starebbero muovendo anche il Psg e alcune squadre inglesi tra cui il Tottenham di Antonio Conte, che si sarebbe mosso in prima persona per convincere Rudiger a sposare la causa Spurs.