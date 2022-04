Juventus-Fiorentina, doccia gelata Allegri: rientro posticipato, è emergenza

Juventus-Fiorentina, domani una sfida cruciale che però non avrà uno dei, possibili, protagonisti in campo.

Juventus-Fiorentina, domani all’Allianz Stadium una sfida cruciale che vuol dire finale di Coppa Italia nel caso, appunto, i bianconeri dovessero riuscire ad avere la meglio sulla Fiorentina di Italiano.

Una sfida cruciale appunto, che potrebbe voler dire anche uno dei papabili traguardi stagionali per Allegri. Ma stando a ‘Tuttosport’ l’emergenza centrocampo continua a farsi sentire. Il ripreso Zakaria è solo l’unico a rientrare, a differenza di Arthur che, invece, dovrà posticipare il suo ritorno in campo.

Juventus-Fiorentina, Arthur posticipa il ritorno in campo

Stando infatti a ‘Tuttosport’, Arthur dovrà posticipare il suo ritorno in campo. Il brasiliano non è ancora del tutto pronto e il mister non lo vuole rischiare a tutti i costi, pertanto sarà molto improbabile la sua presenza in campo.

Allegri dovrà fare conto -ancora- dell’emergenza a centrocampo. Oltre al già assente McKennie e da Locatelli, anche il brasiliano Arthur sarà indisponibile per il ritorno della semifinale di Coppa Italia.

Domani quindi vedremo, molto probabilmente, il ripreso Zakaria, giocatore che nelle ultime uscite ha dato un grande contributo alla propria squadra e che da gennaio sembra essere entrato nelle dinamiche bianconere alla grandissima. Una sfida cruciali che, speriamo, possa regalare il pass per la finale ai bianconeri. Esaltando l’ex Vlahovic che all’andata non ha saputo mettersi in mostra come desiderato.