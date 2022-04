Calciomercato Juventus, pericolo Gunners: “salta” l’erede di Dybala

By

Calciomercato Juventus, anche i Gunners pronti a chiudere un obiettivo in attacco: è sfida aperta con i bianconeri.

Calciomercato Juventus, i Gunners sono vicinissimi ad un colpo in attacco. Secondo David Ornstein di ‘The Athletic’, la squadra londinese avrebbe messo nel mirino un obiettivo comune con i bianconeri, stiamo parlando di Gabriel Jesus ormai in rottura con il Manchester City di Pep Guardiola.

Proprio l’attaccante brasiliano sarebbe finito nella lista dei londinesi e sarebbe in cima alle preferenze, un potenziale titolare insomma. Gabriel Jesus è anche da tempo in ottica bianconera, un giocatore che piacerebbe, molto, per caratteristiche tecniche al mister Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, Arsenal pronta a chiudere Jesus | Sfida aperta

Brasiliano, tecnico ma soprattutto con un ottimo spirito di sacrifico e adattamento. Un giocatore che per mentalità sarebbe ideale in questa nuova Juventus sprovvista della Joya che a fine stagione lascerà, definitivamente, la squadra bianconera. Jesus però, almeno stando all’indiscrezione, potrebbe rimanere in Premier League e diventare il nuovo attaccante dell’Arsenal.

Lo stesso Arsenal che ha perso tanti pezzi pregiati dell’attacco e che adesso vorrebbe rilanciarsi proprio con un acquisto importante dall’ancora altrettanto importante carriera, essendo ancora giovane e all’apice del suo stato di forma. Staremo a vedere cosa succederà ma rimane, comunque, un obiettivo perseguibile anche per i bianconeri che non rinunciano comunque, nonostante il vantaggio degli inglesi.