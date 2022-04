Calciomercato Juventus, stravolgimento totale: 250 milioni e Allegri KO

Calciomercato Juventus, lo stravolgimento è totale: 250 milioni di euro per il mercato e Allegri messo totalmente ko

Stravolgimento totale. Sì, perché l’ufficialità del nuovo allenatore ha fatto cambiare le cose in maniera veloce, troppo anche a dire il vero, e che potrebbero pure, e purtroppo, scombinare i piani della Juventus e di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Sul mercato, Ten Haag, nuovo allenatore del Manchester United, cercherà in tutti i modi di rinforzare la propria squadra per la prossima stagione e cercherà, ovviamente, di prendere quegli elementi cresciuti da lui all’Ajax e che sono esplosi per poi cambiare aria.

No, non parliamo di de Ligt ma di De Jong, il centrocampista adesso in forza al Barcellona che sarebbe già entrato nel mirino secondo le notizie riportate da sport.es dei Red Devils che in mezzo al campo ormai hanno capito che perderanno Pogba, che non rinnoverà il proprio contratto. E il club di Premier League ha deciso di virare sull’ex pallino del nuovo tencico, che avrà a disposizione per le proprie compere la bellezza di 250 milioni di euro. Euro in più, euro in meno.

Calciomercato Juventus, Allegri ko

Un enorme problema per Massimiliano Allegri che anche lui aveva messo nel mirino il calciatore. Ovviamente sarà difficile convincere Xavi a lasciarlo partire, ma la sensazione è che il Barcellona davanti ad una buona offerta economica, viste le difficoltà che sotto questo aspetto ci sono, si possa mettere a tavolino e iniziare a discutere. Senza dubbio lo United ci proverà. Senza dubbio la Juventus in questo momento appare anche indietro in questa possibile trattativa che avrebbe – e potrebbe – portare, un elemento dalle spiccate qualità tecniche.

Certo, Cherubini guarda anche in Italia, visto che c’è Frattesi che ha fatto un’apertura questa mattina. Ma de Jong sarebbe stato un vero e proprio colpaccio. Ci proverà ancora Cherubini?