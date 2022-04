Calciomercato, Di Maria-Juventus è realtà: spunta la dead-line

Calciomercato Juventus, Di Maria non è solo un sogno: la rivelazione in diretta che apre suggestivi scenari.

Alla luce del mancato rinnovo di Paulo Dybala, in casa Juventus si è riacceso il casting per capire chi possa essere il sostituto dell’asso argentino, al quale si è deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2022.

E così, potrebbe essere un nuovo “svincolato” a completare il parco attaccanti della Juventus. Sondato Zaniolo, negli ultimi giorni è tornata prepotentemente in auge la candidatura di Angel Di Maria, che dopo l’approdo di Leo Messi all’ombra della Tour ha visto drasticamente ridimensionato il suo minutaggio. Per il trentaquattrenne nativo di Rosario sarebbe stati avviati i primi sondaggi esplorativi con l’entourage dell’ex Real, con Cherubini che studia la carta vincente per tastare il terreno in vista di un possibile assalto nei prossimi mesi. A tal proposito, intervenuto nel corso della diretta Twitch di Juventibus, Romeo Agresti ha fornito nuove informazioni:

“Nei giorni scorsi avevo letto un accostamento di Modric alla Juventus. Ho contattato fonti Juve e giocatore, e ho ricevuto una secca smentita. Ho letto un’indiscrezione legata alle fonti Di Maria: ho ricevuto un “Vediamo, stiamo valutando.” Già il fatto che Di Maria non mi sia stato smentito, indica che la Juventus lo sta sondando. L’argentino vuole fare almeno uno-due anni in Europa prima di andare in Sudamerica. So che la Juve sta guardando a qualche giocatore d’esperienza. Credo che Di Maria lascerà il Psg, a meno che non approdi sulla panchina dei transalpini un nuovo allenatore che decida di puntare fortemente su di lui. Non credo che si andrà per le lunghe: entro un paio di settimana i bianconeri prenderanno una decisione.

Calciomercato Juventus, opzione Di Maria sempre più concreta

Anche Luca Momblano ha esternato la sua opinione a riguardo: “La Juve sta ascoltando il campionario di calciatori offerti da Mendes: una Juve che non ha chiuso le porte. Il Psg mi ha negato l’esistenza di un rinnovo automatico di un anno in mano al club francese.