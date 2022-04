Calciomercato Juventus, “accordo per Gabriel Jesus”: 50 milioni cash

Calciomercato Juventus, trovato l’accordo per il talento di Guardiola. 50 milioni sul piatto per Gabriel Jesus.

Le prossime settimane saranno molto importanti in casa bianconera. A partire dall’incontro con il Venezia, fondamentale per ipotecare la qualificazione in Champions e provare a insidiare la terza posizione al Napoli.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare della sfida dell’Olimpico in programma l’11 maggio per provare a ottenere la rivincita su un Inter che si è imposta già in Supercoppa e, a differenza dei bianconeri, ancora in lotta per lo scudetto.

Archiviando però i lati squisitamente sportivi, riportiamo un importante aggiornamento di mercato proveniente dalla Spagna. Come vi abbiamo raccontato in queste settimane, infatti, l’attenzione di Cherubini e colleghi è rivolta con vigore alle prossime mosse finalizzate al rimpolpare lo scacchiere di Allegri.

Con un Vlahovic da inizio anno e i giusti approdi, la Juventus dovrà provare nuovamente a lottare con maggiore forza e costanza per la vittoria finale, consapevole però dell’innalzamento del livello della Serie A in quest’ultimo biennio.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per Gabriel Jesus: accordo trovato tra Arsenal e Manchester City

Le zone da limare sono diverse e, di certo, sono previste alcune migliorie in quella regione centrale di campo circa la quale andranno fatto valutazioni sia in entrata che in uscita. Vi abbiamo da poco detto della possibilità di insidiare e beffare Mourinho per il colpo a zero dallo United.

La necessità di limare il centrocampo non deve però far passare in secondo piano la non meno importante questione dell’attacco. Questo rimarrà a breve orfano di Paulo Dybala, la cui sortita costringerà Cherubini a intervenire anche in questa regione.

I nomi monitorati fin qui sono diversi e, tra i vari, abbiamo visto come sia nato di recente un interesse anche per Gabriel Jesus, fresco di marcatura in semifinale di Champions League ma considerato comunque sacrificabile da Guardiola.

Secondo Todofichajes.com, però, il talento del Manchester City resterà in Premier League anche in futuro. Su di lui c’è infatti il forte interesse dell’Arsenal che avrebbe trovato un accordo con i Citizens per 50 milioni di euro.