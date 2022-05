Calciomercato Juventus, bomber da 65 goal | Firma UFFICIALE

Calciomercato Juventus, il rinnovo era nell’aria ma l’ufficialità è arrivata solamente in giornata: continua la sua luna di miele in bianconero.

Se n’è discusso a lungo, ma ora è finalmente ufficiale. Un nuovo rinnovo è stato messo a segno dalla società bianconera, un rinnovo che rallegrerà i tifosi e nel quale tutti confidavano. Ci speravano così tanto che la notizia ha fatto il giro del web non appena il club l’ha diffusa tramite i suoi canali ufficiali.

Barbara Bonansea continuerà a giocare con la Juventus Women fino al 2024. Ha già apposto la sua firma sul contratto e il raggiungimento dell’accordo ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti. Perderla sarebbe stato un peccato: con 65 gol all’attivo, è la seconda miglior marcatrice in assoluto. Ed è anche la terza giocatrice nella storia del club ad aver collezionato più presenze nell’arco della sua carriera.

Calciomercato Juventus, Bonansea rinnova fino al 2024

Veste la maglia bianconera praticamente dal suo esordio. Insieme alla squadra nella quale gioca dalla prima stagione ha già alzato otto trofei, ma ha molti altri obiettivi da inseguire e tante altre cartucce da sparare per continuare a far sognare i suoi supporter. Vuole vincere il quinto scudetto e, già che c’è, dare il proprio contributo affinché il club possa aggiungere in bacheca un’altra Coppa Italia.

“La storia insieme continua – si legge nel comunicato ufficiale diramato dalla Juventus Women – e il legame si rinsalda con la voglia di vivere insieme altre giornate come quelle vissute in questi anni. Ripartendo da quella passione che ha reso possibile quanto costruito fin qui, per rendere il futuro splendido quanto lo è stato il percorso già compiuto. Congratulazioni, Barbara! Ci vediamo in campo!”