Calciomercato Juventus, Cherubini alza il telefono | 47 milioni per il nuovo Nedved

Calciomercato Juventus, per il colpo in mezzo al campo servono 47 milioni di euro. Cherubini in pressing per il nuovo Nedved

Servono tanti, tantissimi soldi per il nuovo Nedved. Serve un investimento importante per un giocatore che potrebbe riportare a Torino un nazionale della Repubblica Ceca così come l’attuale vicepresidente della Vecchia Signora. Cherubini sarebbe in pressing con un club di Premier League per cercare di capire i margini di un affare assai importante. Anche se la richiesta è di 47 milioni di euro. Mica pochi.

Secondo quanto riportato dal Mirror il dirigente della Juventus avrebbe chiesto delle informazioni al West Ham per Tomas Soucek, centrocampista classe 1995, oltre un metro e novanta d’altezza, che potrebbe fare al caso della Juventus in mezzo al campo per la prossima stagione. Un elemento in grado non solo di dettare i ritmi, ma anche di trovare per quello che è il suo ruolo, con una certa facilità la via della rete.

Calciomercato Juventus, tutto su Soucek

Diciotto gol in Premier League con la maglia degli Hammers in 84 presenze. Insomma, il bottino è assai importante. Ed è anche per questo motivo che la Juventus lo avrebbe messo nel mirino, visto che mancano i gol dei centrocampisti che nella prima era Allegri facevano la differenza. Soucek ha un contratto con il West Ham fino al 2024, quindi non troppo in là nel tempo, ma la richiesta non sembra potersi abbassare.

Nazionale ceco, il centrocampista centrale ha collezionato 48 presenze con la maglia del suo Paese. Magari in questa trattativa potrebbe realmente fare la differenza la presenza di Pavel Nedved nei quadri dirigenziali della Juventus. Che è alla ricerca di un elemento con le caratteristiche di Soucek.