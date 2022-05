Calciomercato Juventus, Pogba ora o mai più | La mossa bianconera è clamorosa

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese resta l’obiettivo numero uno in un’estate che si preannuncia caldissima.

Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, c’è ricascato. In una delle ultime interviste rilasciate ai giornalisti ha di nuovo tirato in ballo i famigerati “colpi di teatro”. L’aveva già fatto prima dell’ultima sessione invernale di calciomercato, facendo intendere che la Vecchia Signora avrebbe mantenuto un basso profilo.

Nient’altro che un’eccellente operazione di depistaggio. Sì, perché dopo qualche settimana si concretizzò il sensazionale acquisto di Dusan Vlahovic, uno dei più onerosi di sempre nella storia del club bianconero. Impossibile, dunque, fidarsi delle “promesse” dell’ex team principal della Ferrari. La Juventus sarà verosimilmente una delle società più attive la prossima estate, prestando comunque grande attenzione alle questioni di bilancio. È vero che gran parte del budget è stato speso per il centravanti serbo con il chiaro obiettivo di assicurarsi il quarto posto in campionato ma ciò non vuol dire che i bianconeri non faranno alcuna operazione o resteranno a guardare.

Calciomercato Juventus, sul “Polpo” al momento ci sono Bayern Monaco e Psg

Gli investimenti non mancheranno, ma saranno sostenibili e mirati. Volti a rafforzare quelle zone di campo attualmente più carenti e che sono state inevitabilmente tra le cause di una stagione non di certo sfavillante, neanche se dovesse arrivare la Coppa Italia. E il centrocampo è di sicuro il reparto che verrà maggiormente ritoccato. In questo caso l’obiettivo numero uno resta Paul Pogba, il cui contratto con il Manchester United scadrà tra qualche settimana. Non è una novità il fatto che la Juventus stia lavorando al ritorno del “Polpo”, partito a malincuore da Torino nell’estate 2016 per tornare in Inghilterra.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il club bianconero sta preparando il terreno per far compiere al centrocampista francese un altro viaggio inverso. La Juve si è iscritta alla corsa già da diversi mesi e sarà informata di ogni passaggio. Come riporta la Rosea, le offerte al momento sono due: quelle di Bayern Monaco e Psg. In leggero vantaggio ci sarebbero i parigini, ma nella capitale francese al momento regna la confusione.

Il nodo principale resta sempre l’ingaggio: difficile, quasi impossibile pareggiare i 15 milioni che il giocatore percepiva a Manchester. In soccorso, tuttavia, potrebbe arrivare il Decreto Crescita e il fatto che Pogba sia un importante volto di Adidas.