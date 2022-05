Calciomercato Juventus, lacrime e addio: “vendetta” contro l’Inter

Calciomercato Juventus, adesso la squadra bianconera è pronta alla doppia rivoluzione offensiva: ecco cosa potrebbe succedere.

Calciomercato Juventus, la squadra di Allegri dopo la sconfitta di ieri contro l’Inter ha intenzione di rialzarsi immediatamente dalla prossima stagione.

La dirigenza adesso vuole rispondere sul mercato. L’obiettivo è rinforzare l’attacco fin da subito, andando su colpi assicurati. C’è ancora il forte dubbio del riscatto di Morata, 35 milioni chiesti dall’Atletico sono troppi e quindi sale la quotazione di Raspadori del Sassuolo. Ma la vera punta di svolta potrebbe arrivare da Di Maria, talento indiscusso a parametro zero dal Psg.

Calciomercato Juventus, doppio colpo offensivo | Allegri ha il suo nuovo attacco

Di Maria e Raspadori potrebbero essere un nuovo duo offensivo ad affiancare il giovanissimo Vlahovic. L’esperienza che incontra la classe del bomber bianconero. Tutto insieme, tutto predisposto per ambire ad alti livelli, da subito. Il target bianconero è alto, la volontà è alzare la Coppa ma ritornare a dominare in Italia. Chiellini lascerà e quindi ci sarà bisogno di nuovi leader, anche in attacco. Di Maria ha tutte le caratteristiche del caso per diventare grande.

Di Maria e Raspadori potrebbero essere gli acquisti giusti, in attesa di capire se la Juventus intenderà continuare anche con Moise Kean. Anche lui molto giovane ma che pretende più spazio per esprimersi ad alti livelli. Da ‘Tuttosport’ sono convinti che questo sarà il duo offensivo per la prossima stagione con tanto di benedizione dello stesso Allegri.