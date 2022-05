Calciomercato Juventus, sprint per Di Maria: spunta la dead-line

Calciomercato Juventus, sprint per Di Maria: secondo la Gazzetta dello Sport la società bianconera ha messo una deadline alla decisione

Sprint per Di Maria. La Juventus ormai ha deciso. E lavora per il Fideo, in uscita dal Psg a parametro zero, con il quale “basterà” solamente trovare un intesa sull’ingaggio. Questione semplice? Mica tanto, perché l’argentino avrebbe fatto una richiesta di almeno 7 milioni di euro. E anche il contratto che dovrebbe firmare – un anno – non permette alla Juventus di poter usufruire dello sconto fiscale del decreto crescita.

Ma, nonostante questo, e nonostante il fatto che a 34 anni l’argentino non è sicuramente quell’elemento che potrebbe fare al caso del nuovo corso della Juventus, fatto soprattutto di giovani, la trattativa va avanti. Anche perché Allegri qualche giocatore che porti esperienza e qualità lo deve comunque avere. Insomma, ci si proverà.

Calciomercato Juventus, spunta la deadline

In questi giorni ci dovrebbe essere un summit tra la società e Allegri per prendere delle decisioni sul mercato e tracciare la linea per la prossima stagione. Di Maria, dal suo canto, a quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ancora non ha preso una decisione, e lo farà solamente dopo la finale della Ligue del prossimo fine settimana, quando parlerà anche con la sua famiglia e metterà sul tavolo le offerte che gli sono arrivate.

Anche la Juve, per la fine del mese, dovrebbe avere sicuramente delle idee chiare sulle future scelte. Ed è per questo che non si dovrebbe andare oltre il mese di maggio. Pochi giorni ancora, quindi, per capire se Di Maria sarà realtà.