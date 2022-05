Calciomercato Juventus, regalo scudetto e Allegri KO

Calciomercato Juventus, c’è il regalo scudetto. I bianconeri adesso appaiono defilati e Allegri potrebbe andare presto ko

Il regalo scudetto dovrebbe arrivare direttamente dalla Premier League. Stefano Pioli, tecnico del Milan, che sta portando i rossoneri a vincere un tricolore sicuramente inaspettato, avrebbe messo nel mirino un attaccante che piace anche alla Juve. E che per un effetto domino del mercato dovrebbero lasciare il Manchester City. Sì, perché Guardiola si è preso Haaland e allora Gabriel Jesus sembra di troppo.

Secondo le informazioni riportate in esclusiva da calciomercato.it infatti, i rossoneri avrebbero già fatto un sondaggio per il centravanti brasiliano dei Citizens. E sempre in questa settimana ci dovrebbero essere dei nuovi incontri per capire la fattibilità di un’operazione che comunque rimane complessa. Soprattutto perché l’interesse è generale nei confronti di un calciatore che ha dimostrato di poter fare la differenza.

Calciomercato Juventus, Allegri ko

In ogni caso, secondo il portale, la Juventus al momento è un poco defilata nell’operazione. Anche perché come detto si potrebbe pure scatenare un’asta internazionale che vedrebbe come protagoniste l’Atletico Madrid, il Newcastle, il Barcellona e anche il Bayern Monaco, soprattutto questi ultimi che potrebbero anche perdere Lewandowski alla fine della stagione. Rimane quindi una situazione decisamente ingarbugliata con la sensazione che la società bianconera non abbia nessuna intenzione di infilarsi dentro a qualcosa che potrebbe solamente far lievitare il prezzo del cartellino.

La priorità, in questo momento, è quella relativa alla situazione che gira attorno a Paul Pogba. Con il centrocampista francese infatti proprio in queste ore c’è un incontro in corso. Che potrebbe, e tutti noi lo speriamo, portare ad una clamorosa fumata bianca.