Formazioni ufficiali Juventus-Lazio | rivoluzione Allegri: indizi per il futuro

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio, ecco gli undici scelti da Massimiliano Allegri per affrontare i biancocelesti nell’ultima gara casalinga stagionale.

Tra poco meno di un’ora la Juventus scenderà in campo nell’ultima gara casalinga della stagione 2021-22. L’avversario in questione è la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, l’ultimo allenatore a vincere lo scudetto sulla panchina bianconera nell’estate 2020. Si tratta di un match che ha poco significato per la Vecchia Signora, ormai da qualche settimana sicura del quarto posto e senza particolari motivazioni di classifica.

Non si può dire lo stesso dei biancocelesti, che invece hanno obbligatoriamente bisogno dei tre punti per assicurarsi la qualificazione matematica in Europa League. Massimiliano Allegri però non vuole distrazioni. Il tecnico livornese ha chiesto alla sua squadra di onorare il campionato fino all’ultima giornata. Bisogna voltare pagina al più presto dopo l’amara sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter, l’ennesima delusione in un’annata che ha regalato sorrisi con il contagocce. C’è voglia di archiviarla al più presto e ripartire, magari con interpreti diversi. Se non sarà “rivoluzione”, infatti, poco ci manca. Nel frattempo la sfida con la Lazio sarà l’ultima davanti ai propri tifosi per Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, due giocatori che vogliono bagnare con una grande prestazione la notte d’addio.

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio, in mediana altra chance per Miretti

E sul rettangolo di gioco, contro la Lazio, ci saranno entrambi, sia “King Kong” che la “Joya”, in una sorta di passerella finale. Sull’out destro di difesa giocherà invece Cuadrado e non De Sciglio, mentre dall’altro lato Allegri preferisce Alex Sandro a Pellegrini. Confermato dunque il 4-2-3-1, con Bernardeschi, Dybala e Morata alle spalle di Vlahovic. In mediana altra chance per il baby Miretti, altra indicazione importante in vista della prossima stagione.

Le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Miretti, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Vlahovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson; Pedro, Cabral, Zaccagni.