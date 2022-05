Calciomercato Juventus, Chiellini già “manager”: “Ha consigliato il primo acquisto”

Calciomercato Juventus, lo sponsor è di quelli che contano: il difensore potrebbe vestire il bianconero anche grazie alla super investitura.

Nell’estate di grandi cambiamenti che vedrà la Juventus impegnata a stravolgimenti importanti in ogni settore del campo, il reparto difensivo sarà sicuramente uno di quelli su cui si concentreranno maggiormente le attenzioni del management bianconero.

Con l’addio ufficializzato di Giorgio Chiellini, per il quale l’ipotesi di un approdo in Mls sta diventando sempre più concreto con il trascorrere dei giorni, e un De Ligt con il cui entourage si sta discutendo sulla possibilità di estendere il contratto in scadenza nel 2024, fari accesi anche sulla situazione legata a Daniele Rugani, che in queste ore è al centro di voci di mercato che lo accostato con una certa insistenza alla Lazio. Il difensore ex Empoli, infatti, potrebbe approdare nella Capitale nell’ambito di uno scambio con Francesco Acerbi, per il quale si sarebbe già materializzata un’investitura deluxe.

Calciomercato Juventus, Acerbi nome concreto: sponsorizza Chiellini

Sebbene siano già state smentite da parte dell’entourage di entrambe le parti le voci di un eventuale scambio tra Acerbi e Rugani, il nome dell’ex centrale del Milan sarebbe attenzionato dalla società, su input proprio di Chiellini e Bonucci. Secondo quanto rivelato da Luca Momblano – intervenuto nel corso della diretta Twitch su Juventibus – sarebbero stati soprattutto i due centrali a consigliare l’acquisto di Acerbi: “Chiellini e Bonucci hanno sponsorizzato Acerbi alla società”. Staremo a vedere in che ottica potrebbero esserci sviluppi in tal senso.