Calciomercato Juventus, Allegri ne perde un altro: “Rottura definitiva”

Calciomercato Juventus, ormai non ci sono più dubbi: nessun margine di manovra, firma definitivamente saltata.

Dopo Paulo Dybala, anche Federico Bernardeschi si appresta a lasciare la Juventus. Come riferito da Sky, infatti, troppo larga la distanza tra offerta e richiesta del calciatore, con Cherubini che ha deciso di tirare i remi in barca.

Ragion per cui, così come capitato per la Joya, anche l’ex Fiorentina saluterà al termine di questa stagione. Una decisione maturata dopo una stagione nella quale il Berna era riuscito, sia pur tra mille problemi dovuti ad una condizione fisica non sempre perfetta, a ritagliarsi un ruolo da subentrante di lusso. Troppo poco per la Juve, che aveva puntato su di lui con forza, sborsando 40 milioni per strapparlo ai “Viola”: nel nuovo corso della “Vecchia Signora” non c’è posto per Bernardeschi, che ora verosimilmente comincerà a guardarsi intorno, alla ricerca di soluzioni intriganti.