Calciomercato Juventus, si infiamma il dopo Chiellini: c’è già il primo accordo

Calciomercato Juventus, s’infiamma il dopo Chiellini: c’è già il primo accordo per la prossima stagione. Si raffreddano le altre piste

Il dopo Chiellini terrà banco in casa Juventus nelle prossime settimane. Sì, la società bianconera dovrà decidere velocemente su chi puntare per la prossima stagione. E, secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe comunque un primo accordo con un giocatore, anche se le richieste dell’attuale club frenano un poco quella che potrebbe essere una trattativa importante.

Oltre Gabriel dell’Arsenal, la società piemontese avrebbe messo nel mirino Badiashile, difensore mancino del Monaco. Il giocatore avrebbe detto già sì a Cherubini, ma i francesi chiedono la bellezza di 35 milioni di euro. Una cifra che al momento appare esagerata e che non sembra possa avere dei margini per un abbassamento. Badiashile è un profilo seguito da molti club europei e il Monaco cercherà di guadagnarci il più possibile.

Calciomercato Juventus, si raffreddano le altre piste

Il quotidiano romano sottolinea come sia sempre più difficile cercare di arrivare a Bremer del Torino. Mentre non piacciono Romagnoli e Acerbi, che sarebbero stati proposti alla dirigenza bianconera, ma che non scaldano i cuori di Allegri. Magari potrebbero essere dei ripieghi importanti, ma per una maglia da titolare, al fianco di De Ligt, serve sicuramente altro.

Vero, è anche arrivato Gatti, ma non ha mai giocato nel massimo campionato italiano e verrà valutato nella prima fase di preparazione, che dovrebbe iniziare nei primi giorni di luglio, dal tecnico bianconero. In ogni caso, al momento, si cercherà in qualche modo di limare le richieste del Monaco anche se come detto appare un obiettivo difficile da raggiungere. Magari inserendo una contropartita tecnica le cose potrebbero cambiare, ma non sarà sicuramente facile.