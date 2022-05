Calciomercato Juventus, a centrocampo si cambia | Le possibili novità

Sarà il centrocampo il reparto che subirà più ritocchi nel prossimo calciomercato della Juventus? A quanto pare sembra proprio di sì.

La stagione si è conclusa con la Juve al quarto posto in classifica e con un importante piazzamento per la prossima Champions League in tasca. Ora è arrivato il momento di fare delle valutazioni. Alcune decisioni sono state già prese, altre si susseguiranno nelle prossime settimane. Facciamo il punto della situazione sugli elementi attualmente in squadra, chi rimarrà e chi andrà via?